ФБР признало Сэмюэля Литтла массовым серийным убийцей в истории США, на его счету 93 жертвы

Литтла арестовали в 2012 году по делу о торговле наркотиками, однако анализ ДНК подтвердил его причастность к 3 нераскрытым убийствам, после чего он был приговорен к пожизненному заключению. Уже в тюрьме он признался в еще 90 убийствах, которые он совершил по всей стране в период с 1970 по 2005 год.

ФБР уже проверили и подтвердили причастность преступника к 50 убийствам. По мнению бюро, остальным признаниям тоже можно верить, однако расследование еще идет и ведомство просит всех, кто владеет информацией о деяниях Литтла, помочь следствию.

Литтл убивал, в основном, бездомных, наркозависимых и секс-работниц, из-за чего был уверен, что его никогда не поймают — так как его жертв просто не будут искать. Сейчас ему 78 лет, он не всегда может вспомнить точные даты преступлений, а также имена и облик женщин на момент убийств (одежду, украшения), однако в точности помнит все подробности преступлений — от места до того, на какой машине он тогда перемещался.

Известно также, что Литтл рисовал своих жертв. Их портреты опубликованы на сайте ФБР со всеми имеющимися на данный момент подробностями — в ведомстве надеются, что это поможет следствию.

Также ФБР составило карту убийств.

И таймлайн, из которого видно, как выглядел убийца в разные годы — возможно, это поможет тем, кто видел его в тот или иной период времени.

Литтл — бывший боксер, который ударом лишал сознания своих жертв, прежде чем их задушить. “На телах женщин не было ножевых и огнестрельных ранений, поэтому многие дела были классифицированы как передозировка наркотиками, несчастный случай или естественная смерть”, — говорилось в прошлогоднем отчете ФБР.

Как писал УНН, зимой ФБР опубликовало портреты женщин, которые нарисовал заключенный, признался в 90 убийствах.