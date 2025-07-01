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Favbet Team: Як за рік команда перетворилась на одну з найгучніших в українському кіберспорті

Київ • УНН

 • 481 перегляди

Favbet Team з'явилася у травні 2023 року та за рік перетворилася на впізнавану кіберспортивну організацію. Попри виклики війни, команда сформувала сильний склад, орієнтуючись на життєві принципи та індивідуальний підхід.

Favbet Team: Як за рік команда перетворилась на одну з найгучніших в українському кіберспорті
Фото: Favbet Team

Favbet Team з’явилась у травні 2024-го. За рік існування команда перетворилась з амбітного проєкту в повноцінну організацію з унікальним стилем, впізнаваним контентом і переконливою грою.

Кіберспорт під час війни: складний старт та виклики

Створювати професійну інфраструктуру під час масових відключень світла означало працювати на межі. Перший буткемп проходив в умовах, далеких від стандартів: з генераторами та звуками сирен у фоні.

Фото: Favbet Team
Фото: Favbet Team

"Найважчим був сам старт, тобто запуск організації, але перші місяці нас згуртували. Ми чітко зрозуміли, що легко не буде, але ми тут разом — і команда, і організація", - коментує спортивний директор FAVBET Team Богдан Рехтета.

Скоро після запуску Favbet Team стала частиною нового покоління українських тегів  разом із Passion UA, KONO.ecf, TNL, Leo, які не просто виживають, а формують обличчя сцени.

Як формується склад

Favbet Team орієнтується не лише на статистику чи позиційний скілл, а й на життєві принципи: відсутність зв’язків із країною-агресором, готовність приїжджати на буткемпи, спільне бачення майбутнього.

Процес підписання завжди починається з комунікації, коли команда відкрито озвучує свої цілі, дізнається про мотивацію гравця, і вже тоді ухвалює рішення.

Команда як екосистема

Favbet Team — це система, де кожен має свою роль. У ростері досвідчений Вondik, харизматичний j3kie, молоді таланти Smash і t3ns1on, а також Marix із Люксембургу з українським корінням. Поруч тренер crush і медіа-команда на чолі з Loran’ом, який перетворив YouTube Favbet Team на повноцінний центр контенту.

Робота з гравцями базується на індивідуальному підході. Ветерани додають стабільності, а молоді — драйву. 

Психологія і взаєморозуміння

Емоції — частина гри, і конфлікти в колективі неминучі. Проте в Favbet Team діє просте правило: ніколи не залишатися наодинці з проблемою. "Іноді гаряча суперечка приносить більше користі, ніж холодна розмова. Бо емоції — це гарний показник того, наскільки ти вболіваєш за результат", - говорить Богдан Рехтета. Після кожного матчу спортивний директор приходить до гравців, щоб підтримати, розрядити атмосферу або просто бути поруч. Це створює довіру, яка трансформується у впевненість на сервері.

Ключовий виклик — українська ідентичність

Головне завдання для всієї сцени — популяризувати українську культуру та принципову позицію в глобальному кіберспорті (відмова від участі в турнірах з росіянами та гри проти команд з країни-агресора). Також, як зауважив Богдан Рехтета, команда активно інвестує в молодь, розвиває стримерів, створює локальний контент.

Буткемп як ритуал

Найяскравішою подією року для команди став зимовий буткемп. Місяць під одним дахом — це шанс побудувати хімію, якої не досягнеш онлайн. 

Фото: Favbet Team
Фото: Favbet Team

"Це завжди особливий час. Ми живемо разом місяць, тренуємось, граємо, спілкуємось. Стаємо ближчими. Стаємо командою. Це дуже важливий період, бо у кіберспорті така близька комунікація, на жаль, трапляється рідко", - ділиться Богдан Рехтета. У липні Favbet Team готує новий буткемп з відкритими дверима для журналістів і інфлюенсерів.

Favbet Team — це про гру заради ідеї, команду заради майбутнього та силу, яка народжується там, де складно. І поки одні лише говорять про розвиток, ці хлопці вже створюють український кіберспорт нового покоління.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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