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Favbet Team: как за год команда превратилась в одну из самых громких на украинской киберспортивной сцене

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Favbet Team появилась в мае 2023 года и за год превратилась в узнаваемую киберспортивную организацию. Несмотря на вызовы войны, команда сформировала сильный состав, ориентируясь на жизненные принципы и индивидуальный подход.

Favbet Team: как за год команда превратилась в одну из самых громких на украинской киберспортивной сцене
Фото: Favbet Team

Favbet Team появилась в мае 2024 года. За год существования команда превратилась из амбициозного проекта в полноценную организацию с уникальным стилем, узнаваемым контентом и убедительной игрой.

Киберспорт во время войны: сложный старт и вызовы

Создавать профессиональную инфраструктуру во время массовых отключений света означало работать на пределе. Первый буткемп проходил в условиях, далеких от стандартов — с генераторами и звуками сирен на фоне.

Фото: Favbet Team
Фото: Favbet Team

"Самым сложным был именно старт, то есть запуск организации, но первые месяцы нас очень сплотили. Мы четко поняли, что легко не будет, но мы здесь вместе — и команда, и организация", — комментирует спортивный директор FAVBET Team Богдан Рехтета.

Вскоре после запуска Favbet Team стала частью нового поколения украинских тегов вместе с Passion UA, KONO.ecf, TNL, Leo, которые не просто выживают, а формируют лицо сцены.

Как формируется состав

Favbet Team ориентируется не только на статистику или позиционный скилл, но и на жизненные принципы: отсутствие связей со страной-агрессором, готовность приезжать на буткемпы, общее видение будущего. Процесс подписания всегда начинается с коммуникации, когда команда открыто озвучивает свои цели, узнает мотивацию игрока, и уже тогда принимает решение.

Команда как экосистема

Favbet Team — это система, в которой каждый имеет свою роль. В ростере — опытный Bondik, харизматичный j3kie, молодые таланты Smash и t3ns1on, а также Marix из Люксембурга с украинскими корнями. Рядом тренер crush и медиа-команда во главе с Loran, который превратил YouTube Favbet Team в полноценный контент-центр.

Работа с игроками строится на индивидуальном подходе. Ветераны добавляют стабильности, а молодежь — драйва.

Психология и взаимопонимание

Эмоции — часть игры, и конфликты внутри коллектива неизбежны. Но в Favbet Team действует простое правило: никогда не оставаться один на один с проблемой.

"Иногда горячий спор приносит больше пользы, чем холодный разговор. Потому что эмоции — это отличный индикатор того, насколько сильно ты горишь результатом", — отмечает Богдан Рехтета.

После каждого матча спортивный директор приходит к игрокам, чтобы поддержать, снять напряжение или просто быть рядом. Это формирует доверие, которое потом превращается в уверенность на сервере.

Ключевой вызов — украинская идентичность

Главная задача для всей сцены — популяризация украинской культуры и принципиальной позиции в глобальном киберспорте: отказ от участия в турнирах с россиянами и игр против команд из страны-агрессора.

Также, как отметил Богдан Рехтета, команда активно инвестирует в молодежь, развивает стримеров, создает локальный контент.

Буткемп как ритуал

Самым ярким событием года для команды стал зимний буткемп. Месяц под одной крышей — это шанс выстроить химию, которую онлайн не построишь.

Фото: Favbet Team
Фото: Favbet Team

"Это всегда особенное время. Мы живем вместе месяц, тренируемся, играем, общаемся. Становимся ближе. Становимся командой.  Это очень важный период, потому что в киберспорте такая плотная коммуникация, к сожалению, случается редко", — делится Богдан Рехтета.

В июле Favbet Team готовит новый буткемп с открытыми дверями для журналистов и инфлюенсеров.

Favbet Team — это про игру ради идеи, команду ради будущего и силу, которая рождается там, где трудно. И пока одни только говорят о развитии, эти ребята уже создают украинский киберспорт нового поколения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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