Ф.-В.Штайнмайєр заявив, що має намір шукати діалог між Росією і США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що має намір шукати діалог між Росією і США. Він зазначив, що зараз формується “новий порядок міжнародних відносин”, розвиваються нові відносини між Москвою і Вашингтоном, хід яких зараз складно передбачити, перадає УНН з посиланням на DW.
Про це Ф-В.Штайнмайер заявив в ефірі німецького телеканалу ZDF.
На питання про те, чи має він намір здійснити візит в Росію, Ф.-В.Штайнмайєр не дав відповіді, але сказав, що не можна відмовлятися від діалогу “навіть зі складними партнерами”. Він також додав, що зовнішня політика не є його завданням.
Президент Німеччини зазначив, що якщо в минулому “складні партнери по переговорах” Німеччини були переважно на Сході, то зараз є труднощі і в трансатлантичних відносинах. Зокрема, він сказав, що очікує складних переговорів з новим главою Білого дому Дональдом Трампом. Хоча, як сказав Ф.-В.Штайнмаєр, концепція зовнішньої політики нового американського уряду поки що незрозуміла.
Крім того, перший візит президент Німеччини пообіцяв здійснити у Францію.
Як повідомляв УНН, колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр був обраний 12-м президентом країни.