Ф.-В.Штайнмайер заявил, что намерен искать диалог между Россией и США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что намерен искать диалог между Россией и США. Он отметил, что сейчас формируется "новый порядок международных отношений", развиваются новые отношения между Москвой и Вашингтоном, ход которых сейчас сложно предсказать, перадае УНН со ссылкой на DW.
Об этом Ф-В.Штайнмайер заявил в эфире немецкого телеканала ZDF.
На вопрос о том, намерен ли он осуществить визит в Россию, Ф.-В.Штайнмайер не ответил, но сказал, что нельзя отказываться от диалога "даже со сложными партнерами". Он также добавил, что внешняя политика не является его задачей.
Президент Германии отметил, что если в прошлом "сложные партнеры по переговорам" Германии были преимущественно на Востоке, то сейчас есть трудности и в трансатлантических отношениях. В частности, он сказал, что ожидает сложных переговоров с новым главой Белого дома Дональдом Трампом. Хотя, как сказал Ф.В.Штайнмайера, концепция внешней политики нового американского правительства пока непонятна.
Кроме того, первый визит президент Германии пообещал осуществить во Францию.
Как сообщал УНН, бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был избран 12-м президентом страны.