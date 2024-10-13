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MIM-104 Patriot

Естонія зацікавлена у закупівлі зброї українського виробництва

Київ • УНН

 • 25227 перегляди

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про зацікавленість у закупівлі української оборонної продукції. Естонія розглядає можливість придбання ракет дальньої дії, якщо Україна погодиться на експорт.

Естонія зацікавлена у закупівлі зброї українського виробництва

Естонія зацікавлена у закупівлі оборонної продукції з України. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише ERR, передає УНН.

Деталі

За словами Певкура, таке рішення дозволить Україні збільшити виробництво.

Як відомо, наразі через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт військової продукції, однак естонський міністр переконаний, що це не стане на заваді, якщо країни дійдуть обопільної домовленості.

Україні потрібні інвестиції від партнерів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів – Зеленський02.09.24, 19:02 • 17221 перегляд

Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виробляти для їхньої армії

- переконаний міністр оборони Естонії. 

За його словами, якщо Естонія та Україна все ж дійдуть згоди в цьому питанні, то Естонія закуповуватиме лише те, що справді необхідно для країни.

Ракети дальньої дії – це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на противника на великій дальності

– наголосив Певкур.

Нагадаємо

Раніше Financial Times з'ясував, що Україна зважує можливість скасування заборони експорту безпілотників для нарощування дронової індустрії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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