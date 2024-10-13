Естонія зацікавлена у закупівлі зброї українського виробництва

Естонія зацікавлена у закупівлі оборонної продукції з України. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише ERR, передає УНН.

Деталі

За словами Певкура, таке рішення дозволить Україні збільшити виробництво.

Як відомо, наразі через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт військової продукції, однак естонський міністр переконаний, що це не стане на заваді, якщо країни дійдуть обопільної домовленості.

Україні потрібні інвестиції від партнерів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів – Зеленський

Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виробляти для їхньої армії

За його словами, якщо Естонія та Україна все ж дійдуть згоди в цьому питанні, то Естонія закуповуватиме лише те, що справді необхідно для країни.

Ракети дальньої дії – це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на противника на великій дальності