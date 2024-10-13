Эстония заинтересована в закупке оружия украинского производства
Киев • УНН
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о заинтересованности в закупке украинской оборонной продукции. Эстония рассматривает возможность приобретения ракет дальнего действия, если Украина согласится на экспорт.
Эстония заинтересована в закупке оборонной продукции из Украины. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет ERR, передает УНН.
Детали
По словам Певкура, такое решение позволит Украине увеличить производство.
Как известно, сейчас из-за военного положения в Украине действует запрет на экспорт военной продукции, однако эстонский министр убежден, что это не помешает, если страны придут к обоюдной договоренности.
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Если мы получим согласие от правительства Украины, то, конечно, это можно делать. Нужно здесь понимать, что это можно сделать только так, что если мы покупаем, то Украина получает больше денег. И они смогут больше производить для их армии
По его словам, если Эстония и Украина все же придут к согласию в этом вопросе, то Эстония будет закупать только то, что действительно необходимо для страны.
Ракеты дальнего действия - это, конечно, интересно для нас. Там разных вариантов много. Конечно, в деталях мы не можем говорить, но прежде всего мы посмотрим на эти системы, которые могут воздействовать на противника на большой дальности
Напомним,
Ранее Financial Times выяснил, что Украина взвешивает возможность отмены запрета экспорта беспилотников для наращивания дроновой индустрии.