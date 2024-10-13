Эстония заинтересована в закупке оружия украинского производства

Эстония заинтересована в закупке оборонной продукции из Украины. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет ERR, передает УНН.

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По словам Певкура, такое решение позволит Украине увеличить производство.

Как известно, сейчас из-за военного положения в Украине действует запрет на экспорт военной продукции, однако эстонский министр убежден, что это не помешает, если страны придут к обоюдной договоренности.

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Если мы получим согласие от правительства Украины, то, конечно, это можно делать. Нужно здесь понимать, что это можно сделать только так, что если мы покупаем, то Украина получает больше денег. И они смогут больше производить для их армии

По его словам, если Эстония и Украина все же придут к согласию в этом вопросе, то Эстония будет закупать только то, что действительно необходимо для страны.

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