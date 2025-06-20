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Естонія готується до оборони: будує рови та бункери на кордоні з росією

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Естонія розпочала будівництво протитанкових ровів на кордоні з рф, як частину Балтійської оборонної лінії, інвестуючи 4,4 мільйона євро цього року. До кінця року планується спорудження 28 бункерів та десятків складських майданчиків, незважаючи на відсутність безпосередньої військової загрози.

Естонія готується до оборони: будує рови та бункери на кордоні з росією

Естонія на кордоні з росією розпочала будівництво протитанкових ровів та бункерів у межах Балтійської оборонної лінії. Про це повідомляє Міноборони Естонії та видання ERR, передає УНН.

Деталі

Естонія будує протитанкові рови на своєму південно-східному кордоні як частину Baltic Defence Line. Немає безпосередньої військової загрози, але готовність є ключовою. Серйозність оборони починається із серйозної підготовки

- йдеться в повідомленні Міноборони.

Як пише видання ERR, наразі на окремих ділянках кордону копають протитанкові рови, і до кінця року планується спорудження 28 бункерів і десятки складських майданчиків. Протитанковий рів копають на території між огорожею на кордоні та прикордонними стовпами.

Зазначається, що цього року в оборонні споруди на кордоні буде інвестовано 4,4 млн євро.

Протитанкові рови споруджуються вздовж кордону згідно з аналізом і потребами Сил оборони. У мирний час вони залишаться частиною прикордонної інфраструктури та сприятимуть охороні кордону. Рови копають як на державній, так і на приватній чи муніципальній землі. У разі останніх держава планує або викупити землі, або взяти їх в оренду чи обміняти на землю в іншому місці.

Нагадаємо

В Естонії влаштували найбільші в країні військові навчання Hedgehog 25, у межах яких близько 16 000 естонських військових і військових союзників із 10 країн НАТО відпрацьовують тритижневий імітаційний сценарій: російські війська почали вторгнення через кордон, що призвело до введення в дію положення про взаємну оборону НАТО, і екзистенційну боротьбу за Балтійський регіон.

В прикордонних районах Естонії облаштують до 600 бункерів. Таке рішення ухвалили міністр оборони країн Балтії під час їхньої зустрічі у Ризі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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