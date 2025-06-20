Естонія готується до оборони: будує рови та бункери на кордоні з росією

Естонія на кордоні з росією розпочала будівництво протитанкових ровів та бункерів у межах Балтійської оборонної лінії. Про це повідомляє Міноборони Естонії та видання ERR, передає УНН.

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Естонія будує протитанкові рови на своєму південно-східному кордоні як частину Baltic Defence Line. Немає безпосередньої військової загрози, але готовність є ключовою. Серйозність оборони починається із серйозної підготовки - йдеться в повідомленні Міноборони.

Як пише видання ERR, наразі на окремих ділянках кордону копають протитанкові рови, і до кінця року планується спорудження 28 бункерів і десятки складських майданчиків. Протитанковий рів копають на території між огорожею на кордоні та прикордонними стовпами.

Зазначається, що цього року в оборонні споруди на кордоні буде інвестовано 4,4 млн євро.

Протитанкові рови споруджуються вздовж кордону згідно з аналізом і потребами Сил оборони. У мирний час вони залишаться частиною прикордонної інфраструктури та сприятимуть охороні кордону. Рови копають як на державній, так і на приватній чи муніципальній землі. У разі останніх держава планує або викупити землі, або взяти їх в оренду чи обміняти на землю в іншому місці.

Нагадаємо

В Естонії влаштували найбільші в країні військові навчання Hedgehog 25, у межах яких близько 16 000 естонських військових і військових союзників із 10 країн НАТО відпрацьовують тритижневий імітаційний сценарій: російські війська почали вторгнення через кордон, що призвело до введення в дію положення про взаємну оборону НАТО, і екзистенційну боротьбу за Балтійський регіон.

В прикордонних районах Естонії облаштують до 600 бункерів. Таке рішення ухвалили міністр оборони країн Балтії під час їхньої зустрічі у Ризі.