Эстония готовится к обороне: строит рвы и бункеры на границе с россией

Эстония на границе с россией начала строительство противотанковых рвов и бункеров в рамках Балтийской оборонительной линии. Об этом сообщают Минобороны Эстонии и издание ERR, передает УНН.

Детали

Эстония строит противотанковые рвы на своей юго-восточной границе как часть Балтийской оборонительной линии. Непосредственной военной угрозы нет, но готовность является ключевой. Серьезность обороны начинается с серьезной подготовки - говорится в сообщении Минобороны.

Как пишет издание ERR, сейчас на отдельных участках границы копают противотанковые рвы, и до конца года планируется сооружение 28 бункеров и десятков складских площадок. Противотанковый ров копают на территории между ограждением на границе и пограничными столбами.

Отмечается, что в этом году в оборонительные сооружения на границе будет инвестировано 4,4 млн евро.

Противотанковые рвы сооружаются вдоль границы согласно анализу и потребностям Сил обороны. В мирное время они останутся частью пограничной инфраструктуры и будут способствовать охране границы. Рвы копают как на государственной, так и на частной или муниципальной земле. В случае последних государство планирует либо выкупить земли, либо взять их в аренду или обменять на землю в другом месте.

Напомним

В Эстонии устроили крупнейшие в стране военные учения Hedgehog 25, в рамках которых около 16 000 эстонских военных и военных союзников из 10 стран НАТО отрабатывают трехнедельный имитационный сценарий: российские войска начали вторжение через границу, что привело к введению в действие положения о взаимной обороне НАТО, и экзистенциальную борьбу за Балтийский регион.

В пограничных районах Эстонии обустроят до 600 бункеров. Такое решение приняли министры обороны стран Балтии во время их встречи в Риге.