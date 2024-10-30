Енергетики відновили живлення для понад 18 тисяч споживачів, наразі система збалансована
Київ • УНН
Енергетики відновили електропостачання для 18276 споживачів, які постраждали від бойових дій. Енергосистема залишається збалансованою, але пошкодження інфраструктури ускладнюють її роботу.
У Міненерго попередили, що пошкодження інфраструктури ускладнюють роботу енергосистеми та закликали споживачів користуватись ощадливо.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
Українські енергетики відновили живлення для 18 276 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.
Наразі енергосистема залишається збалансованою. Пошкодження енергетичної інфраструктури ускладнюють роботу енергосистеми.
За даними відомства, підготовка до ОЗП відбувається в умовах значних пошкоджень генеруючих потужностей і мережевої енергоінфраструктури через масовані атаки.
Закликаємо споживачів користуватись електроенергією ощадливо, особливо у вечірній період з 17:00 до 22:00
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