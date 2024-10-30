Энергетики восстановили питание для более 18 тысяч потребителей, сейчас система сбалансирована
Киев • УНН
Энергетики восстановили электроснабжение для 18276 потребителей, пострадавших от боевых действий. Энергосистема остается сбалансированной, но повреждения инфраструктуры затрудняют ее работу.
В Минэнерго предупредили, что повреждения инфраструктуры затрудняют работу энергосистемы и призвали потребителей пользоваться экономно.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
Украинские энергетики восстановили питание для 18 276 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Сейчас энергосистема остается сбалансированной. Повреждения энергетической инфраструктуры затрудняют работу энергосистемы.
По данным ведомства, подготовка к ОЗП происходит в условиях значительных повреждений генерирующих мощностей и сетевой энергоинфраструктуры из-за массированных атак.
Призываем потребителей пользоваться электроэнергией экономно, особенно в вечерний период с 17:00 до 22:00
"Укрэнерго" предупреждает о возможных 8-часовых отключениях света зимой30 октября 2024, 06:40 • 10476 просмотров