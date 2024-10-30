Энергетики восстановили питание для более 18 тысяч потребителей, сейчас система сбалансирована

В Минэнерго предупредили, что повреждения инфраструктуры затрудняют работу энергосистемы и призвали потребителей пользоваться экономно.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Украинские энергетики восстановили питание для 18 276 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Сейчас энергосистема остается сбалансированной. Повреждения энергетической инфраструктуры затрудняют работу энергосистемы.

По данным ведомства, подготовка к ОЗП происходит в условиях значительных повреждений генерирующих мощностей и сетевой энергоинфраструктуры из-за массированных атак.

Призываем потребителей пользоваться электроэнергией экономно, особенно в вечерний период с 17:00 до 22:00 - говорится в заметке.

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