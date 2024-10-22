Енергетики відновили лінію живлення Запорізької АЕС після російського обстрілу
Київ • УНН
Енергетики відновили роботу пошкодженої лінії живлення Запорізької АЕС. Міністр енергетики наголошує, що ситуація на окупованій станції залишається загрозливою, і лише повернення контролю Україні може гарантувати безпеку.
Роботу однієї з ліній живлення Запорізької АЕС, що була пошкоджена внаслідок російського обстрілу, наразі відновлено, передає УНН із посиланням на Міненерго.
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За даними відомства, енергетики оперативно відновили роботу високовольтної повітряної лінії 330 кВ, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України, яка була пошкоджена через ворожі обстріли.
Роботу однієї з ліній живлення Запорізької АЕС, що була пошкоджена внаслідок російського обстрілу, наразі відновлено. Вдячний енергетикам за роботу. Наразі окупована ЗАЕС знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення. Але вкотре наголошую, через окупацію Запорізької АЕС ворогом ситуація на станції залишається загрозливою. Лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції
Учора через російську атаку одну з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, було вчергове пошкоджено. Енергетики почали ремонтно-відновлювальні роботи, щойно дозволила безпекова ситуація.
Запорізька АЕС знову на межі блекауту через ворожі обстріли - Міненерго21.10.24, 14:17 • 31571 перегляд