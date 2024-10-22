Энергетики восстановили линию питания Запорожской АЭС после российского обстрела
Киев • УНН
Энергетики возобновили работу поврежденной линии питания Запорожской АЭС. Министр энергетики отмечает, что ситуация на оккупированной станции остается угрожающей, и только возвращение контроля Украине может гарантировать безопасность.
Работа одной из линий питания Запорожской АЭС, которая была повреждена в результате российского обстрела, пока восстановлена, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
Детали
По данным ведомства, энергетики оперативно восстановили работу высоковольтной воздушной линии 330 кВ, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, которая была повреждена из-за вражеских обстрелов.
Работа одной из линий питания Запорожской АЭС, которая была повреждена в результате российского обстрела, сейчас восстановлена. Благодарен энергетикам за работу. Сейчас оккупированная ЗАЭС снова имеет возможность получать электроэнергию по двум линиям питания. Но еще раз подчеркиваю, из-за оккупации Запорожской АЭС врагом ситуация на станции остается угрожающей. Только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции
Вчера из-за российской атаки одна из воздушных линий, питающих ЗАЭС, была в очередной раз повреждена. Энергетики начали ремонтно-восстановительные работы, как только позволила ситуация с безопасностью.
Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов - Минэнерго21 октября 2024, 11:17 • 30354 просмотра