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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Энергетики восстановили линию питания Запорожской АЭС после российского обстрела

Энергетики восстановили линию питания Запорожской АЭС после российского обстрела

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 13:16  •  4382 просмотра

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Энергетики возобновили работу поврежденной линии питания Запорожской АЭС. Министр энергетики отмечает, что ситуация на оккупированной станции остается угрожающей, и только возвращение контроля Украине может гарантировать безопасность.

Работа одной из линий питания Запорожской АЭС, которая была повреждена в результате российского обстрела, пока восстановлена, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

По данным ведомства, энергетики оперативно восстановили работу высоковольтной воздушной линии 330 кВ, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, которая была повреждена из-за вражеских обстрелов.

Работа одной из линий питания Запорожской АЭС, которая была повреждена в результате российского обстрела, сейчас восстановлена. Благодарен энергетикам за работу. Сейчас оккупированная ЗАЭС снова имеет возможность получать электроэнергию по двум линиям питания. Но еще раз подчеркиваю, из-за оккупации Запорожской АЭС врагом ситуация на станции остается угрожающей. Только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции

 - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Вчера из-за российской атаки одна из воздушных линий, питающих ЗАЭС, была в очередной раз повреждена. Энергетики начали ремонтно-восстановительные работы, как только позволила ситуация с безопасностью.

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов - Минэнерго21 октября 2024, 11:17 • 30354 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
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