Емір Кувейту відклав зустріч з Трампом в Вашингтоні через госпіталізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Емір Кувейту шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах відклав зустріч з президентом США Дональдом Трампом в американській столиці через свою госпіталізацію. Про це повідомила в неділю прес-служба Білого дому, передає УНН.
“Сьогодні (в неділю) Трампу повідомили, що емір Кувейту повинен відкласти запланований на 12 вересня візит в Білий дім в зв’язку з госпіталізацією. Президент бажає якнайшвидшого одужання своєму другові, емірові і з нетерпінням чекає можливості знову зустрітися з ним у Вашингтоні, як тільки йому стане краще”, — відзначили в прес-службі. Як повідомлялося раніше, сторони мали намір обговорити розвиток обстановки в близькосхідному регіоні, співпраця з питань безпеки та боротьбу з тероризмом.
Раніше інформагентство КУНА повідомило, що 90-річний емір Кувейту госпіталізований в США для проведення медичного обстеження. За її інформацією, про нову дату проведення зустрічі двох лідерів буде повідомлено пізніше.
Нагадаємо, це вже не перша скасована зустріч Дональд Трампа. Раніше президент США вирішив скасувати свій візит до Данії, який планувався у вересні. Трамп пояснив своє рішення тим, що влада Данії не зацікавлена обговорювати продаж США найбільшого острова — Гренландії.
Після цього, на тлі зростаючої загрози від урагану “Доріан” на території поблизу США, Дональд Трамп скасував свій візит до Польщі, який планувався на перші числа вересня.
Та, зокрема, після повідомлень про причетність Талібана до теракту в Кабулі, внаслідок якого загинул 12 осіб, Дональд Трамп скасував заплановані на 8 вересня зустрічі з лідерами талібів і президентом Афганістану Ашрафом Гані, а також відмовився від участі в переговорах щодо мирного врегулювання в республіці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський назвав основні питання, які хотів би обговорити на зустрічі з Трампом