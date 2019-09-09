Эмир Кувейта отложил встречу с Трампом в Вашингтоне из-за госпитализации
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах отложил встречу с президентом США Дональдом Трампом в американской столице из-за своей госпитализации. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома, передает УНН.
“Сегодня (в воскресенье) Трампу сообщили, что эмир Кувейта должен отложить запланированный на 12 сентября визит в Белый дом в связи с госпитализацией. Президент желает скорейшего выздоровления своему другу, эмиру и с нетерпением ждет возможности снова встретиться с ним в Вашингтоне, как только ему станет лучше”, — отметили в пресс-службе. Как сообщалось ранее, стороны намерены обсудить развитие обстановки в ближневосточном регионе, сотрудничество по вопросам безопасности и борьбу с терроризмом.
Ранее информагентство КУНА сообщило, что 90-летний эмир Кувейта госпитализирован в США для проведения медицинского обследования. По ее информации, о новой дате проведения встречи двух лидеров будет сообщено позже.
Напомним, это уже не первая отменена встреча Дональд Трампа. Ранее президент США решил отменить свой визит в Данию, который планировался в сентябре. Трамп объяснил свое решение тем, что власти Дании не заинтересована обсуждать продажу США крупнейшего острова — Гренландии.
После этого, на фоне растущей угрозы урагана “Дориан” на территории вблизи США, Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, который планировался на первые числа сентября.
И, в частности, после сообщений о причастности Талибана к теракту в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, Дональд Трамп отменил запланированные на 8 сентября встречу с лидерами талибов и президентом Афганистана Ашраф Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в республике.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский назвал основные вопросы, которые хотел бы обсудить на встрече с Трампом