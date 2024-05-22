Електронні сигарети без акцизних марок на 52 млн грн: шістьом організатором незаконного продажу оголосили підозри
Київ • УНН
Електронні сигарети без акцизних марок на 52 мільйони гривень - шістьом організатором незаконного продажу оголосили підозри.
Під час більш ніж 20 обшуків правоохоронці вилучили електронних сигарет без акцизних марок та рідин до них на 52 мільйони гривень. Шістьом організатором продажу незаконно виготовлених товарів оголосили підозри. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.
Зазначається, що раніше детективи БЕБ викрили масштабну схему реалізації підакцизних товарів без марок акцизного податку. Група осіб організувала продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів через мережу магазинів та інтернет-сайт. Магазини знаходилися у декількох західних областях, у тому числі Івано-Франківській та Тернопільській. Тоді правоохоронці провели понад 20 обшуків та вилучили майно вартістю понад 40 млн грн.
Однак, зловмисники не припинили свою діяльність.
"Під час досудового розслідування стало відомо, що після обшуків фігуранти продовжили незаконно продавати підакцизні товари. Детективи БЕБ повторно провели обшуки в складському приміщенні та місцях реалізації продукції. Вилучили понад 45 тис. електронних сигарет та рідин, що в них використовуються. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 12 млн гривень", - йдеться у повідомленні БЕБ.
Наразі шістьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.
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У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз раніше розповіли, що частіше почали досліджувати так звані електронні сигарети, нагрівальні прилади та рідини для них. Останні розмежовані в окрему групу товарів – це чиста хімія, виключно рідини із синтезованим нікотином або його замінниками.
Директор КНДІСЕ Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН пояснив, що дослідження тютюнової продукції складається з декількох етапів.
"Все йде за зворотним до процесу виробництва порядком. Перше – це трасологічні дослідження пакування, ознаки обладнання, на якому випускалися цигарки, спосіб пакування пачки, сліди агрегатів і машин, особливості клейових матеріалів, а також чи правильно нанесені усі маркування та захисні елементи на пачку сигарок, які визначені чинним законодавством. Далі досліджуються на відповідність еталонним зразкам акцизні марки. Після цього настає черга безпосередньо цигарок – досліджуємо матеріали з яких зроблена цигарка та пакування: папір, фільтр, поліетилен, знову ж таки клей та ін. Зрештою, біологічне дослідження тютюнової продукції дозволяє вивчити сам тютюн (суміш, яку використовують виробники і яка в кожного виробництва має унікальну рецептуру). Цей етап показує якість тютюну, його кількість, відповідність нормам, вміст різних речовин тощо", - розповів Рувін.
Підроблені акцизні марки або маркування Duty Free: в БЕБ розповіли про висновки експертів КНДІСЕ по вилучених за пів року цигарках21.05.24, 14:16 • 20559 переглядiв