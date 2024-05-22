Электронные сигареты без акцизных марок на 52 млн грн: шестерым организатором незаконной продажи объявили подозрения

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Зеленский изменения в состав делегации Украины, которая работает над гарантиями безопасности
Президент Владимир Зеленский изменил состав делегации Украины на переговорах о гарантиях безопасности с другими странами, добавив новых членов. Также глава государства исключил из делегации нескольких представителей страны.
Для охраны Саммита мира Швейцария выделила до 4 тысяч военнослужащих
Швейцария выделила до 4000 военнослужащих для оказания помощи кантональной полиции в обеспечении безопасности и охраны саммита мира, который состоится в Нидвальдене 15-16 июня.
Пожар охватил пригородный поезд под москвой, пассажиры эвакуированы
Недалеко от станции Поварово-1 в московской области россии загорелся пригородный поезд, что привело к эвакуации пассажиров.
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54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь россию к ответственности за создание угроз ядерной безопасности путем захвата и милитаризации Запорожской атомной электростанции в Украине.
Незаконное обогащение на 15,7 млн грн: экс замглавы офиса Президента сообщили о подозрении
Бывшему заместителю главы Офиса Президента Андрею Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн грн после приобретения в 2020-2022 годах активов на сумму 17,1 млн грн, что превысило его официальный доход.
Нейтральные страны должны вступать в НАТО, если им нужна защита - министр обороны Британии
Нейтральные страны, которые пользуются защитой НАТО, но не являются ее членами, должны присоединиться к военному Альянсу, считает министр обороны Британии Грант Шаппс.
Зеленский подписал закон о легализации домашних работников
Президент Зеленский подписал закон, регулирующий труд домашних работников в Украине, включая трудовые договоры, рабочее время и запрещающий отчисления на оплату жилья из их заработной платы.
Рада планирует предоставить возможность руководителю САП назначать прокуроров, которые будут осуществлять надзор за ОРД: законопроект прошел первое чтение
Верховная Рада приняла за основу законопроект, позволяющий заместителю Генерального прокурора-руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) назначать прокуроров САП для надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
путин стремится захватить остров Готланд и полностью контролировать Балтийское море - главнокомандующий Швеции
Президент рф владимир путин стремится получить контроль над всем Балтийским морем, включая шведский остров Готланд, предупредил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Буден.