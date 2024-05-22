Электронные сигареты без акцизных марок на 52 млн грн: шестерым организатором незаконной продажи объявили подозрения

В ходе более чем 20 обысков правоохранители изъяли электронных сигарет без акцизных марок и жидкостей к ним на 52 миллиона гривен. Шестерым организаторам продажи незаконно изготовленных товаров объявили подозрения. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Отмечается, что ранее детективы БЭБ разоблачили масштабную схему реализации подакцизных товаров без марок акцизного налога. Группа лиц организовала продажу незаконно изготовленных подакцизных товаров через сеть магазинов и интернет-сайт. Магазины находились в нескольких западных областях, в том числе Ивано-Франковской и Тернопольской. Тогда правоохранители провели более 20 обысков и изъяли имущество стоимостью более 40 млн грн.

Однако, злоумышленники не прекратили свою деятельность.

"Во время досудебного расследования стало известно, что после обысков фигуранты продолжили незаконно продавать подакцизные товары. Детективы БЭБ повторно провели обыски в складском помещении и местах реализации продукции. Изъяли более 45 тыс. электронных сигарет и жидкостей, которые в них используются. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 12 млн гривен", - говорится в сообщении БЭБ.

Сейчас шестерым фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Дополнительно

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз ранее рассказали, что чаще начали исследовать так называемые электронные сигареты, нагревательные приборы и жидкости для них. Последние разграничены в отдельную группу товаров - это чистая химия, исключительно жидкости с синтезированным никотином или его заменителями.

Директор КНИИСЭ Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН пояснил, что исследование табачной продукции состоит из нескольких этапов.

"Все идет по обратному к процессу производства порядку. Первое - это трасологические исследования упаковки, признаки оборудования, на котором выпускались сигареты, способ упаковки пачки, следы агрегатов и машин, особенности клеевых материалов, а также, правильно ли нанесены все маркировки и защитные элементы на пачку сигарет, которые определены действующим законодательством. Далее исследуются на соответствие эталонным образцам акцизные марки. После этого наступает очередь непосредственно сигарет - исследуем материалы, из которых сделана сигарета и упаковка: бумага, фильтр, полиэтилен, опять же клей и др. Наконец, биологическое исследование табачной продукции позволяет изучить сам табак (смесь, которую используют производители и которая у каждого производства имеет уникальную рецептуру). Этот этап показывает качество табака, его количество, соответствие нормам, содержание различных веществ и тому подобное", - рассказал Рувин.

Поддельные акцизные марки или маркировка Duty Free: в БЭБ рассказали о выводах экспертов КНИИСЭ по изъятым за полгода сигаретам