Ексзаступник міністра агрополітики Головня отримав підозру за шахрайське заволодіння землею
Київ • УНН
Колишньому заступнику міністра агрополітики та депутату Коцюбинської селищної ради Віталію Головні повідомили про підозру через шахрайське заволодіння 2 га землі.
Колишньому заступнику міністра аграрної політики та продовольства, а нині депутату Коцюбинської селищної ради Віталію Головні повідомили про підозру через шахрайське заволодіння 2 га землі, передає УНН.
Контекст
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, на Вінниччині задокументовано збитків державі на 14,5 млн грн.
За процесуального керівництва прокурорів Вінницької обласної прокуратури в межах досудового розслідування 13 кримінальних проваджень повідомлено про підозру 21 особі з числа органів місцевого самоврядування, комунальних установ, підприємств та підрядних організацій
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Деталі
Серед тих, хто отримав підозру, - депутат Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області Віталій Головня. Його підозрюють у заволодінні ділянкою площею 2 га шахрайським шляхом.
Як стало відомо УНН із власних джерел, на час вчинення злочину Головня працював на посаді фінансиста ТОВ СХК "Вінницька промислова група".
Також відомо, що з травня 2022 року до середини 2024 підозрюваний обіймав посаду заступника міністра аграрної політики та продовольства.
Згодом Головня став першим заступником голови ТОВ "Епіцентр К".
Нагадаємо
У 2024 році правоохоронці заявили, що на той час чинного міністра агрополітики Миколу Сольського викрито на заволодінні державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень, яке він вчинив до призначення на посаду.
Наразі справа слухається у Вищому антикорупційному суді.