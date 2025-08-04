Экс-замминистра агрополитики Головня получил подозрение за мошенническое завладение землей
Киев • УНН
Бывшему заместителю министра агрополитики и депутату Коцюбинского поселкового совета Виталию Головне сообщили о подозрении из-за мошеннического завладения 2 га земли.
Бывшему заместителю министра аграрной политики и продовольствия, а ныне депутату Коцюбинского поселкового совета Виталию Головне сообщили о подозрении из-за мошеннического завладения 2 га земли, передает УНН.
Контекст
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в Винницкой области задокументированы убытки государству на 14,5 млн грн.
При процессуальном руководстве прокуроров Винницкой областной прокуратуры в рамках досудебного расследования 13 уголовных производств сообщено о подозрении 21 лицу из числа органов местного самоуправления, коммунальных учреждений, предприятий и подрядных организаций
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Детали
Среди тех, кто получил подозрение, - депутат Коцюбинского поселкового совета Бучанского района Киевской области Виталий Головня. Его подозревают в завладении участком площадью 2 га мошенническим путем.
Как стало известно УНН из собственных источников, на время совершения преступления Головня работал на должности финансиста ООО СХК "Винницкая промышленная группа".
Также известно, что с мая 2022 года до середины 2024 года подозреваемый занимал должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия.
Впоследствии Головня стал первым заместителем председателя ООО "Эпицентр К".
Напомним
В 2024 году правоохранители заявили, что на то время действующий министр агрополитики Николай Сольский разоблачен в завладении государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен, которое он совершил до назначения на должность.
Сейчас дело слушается в Высшем антикоррупционном суде.