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Экс-замминистра агрополитики Головня получил подозрение за мошенническое завладение землей

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Бывшему заместителю министра агрополитики и депутату Коцюбинского поселкового совета Виталию Головне сообщили о подозрении из-за мошеннического завладения 2 га земли.

Экс-замминистра агрополитики Головня получил подозрение за мошенническое завладение землей

Бывшему заместителю министра аграрной политики и продовольствия, а ныне депутату Коцюбинского поселкового совета Виталию Головне сообщили о подозрении из-за мошеннического завладения 2 га земли, передает УНН.

Контекст

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в Винницкой области задокументированы убытки государству на 14,5 млн грн.

При процессуальном руководстве прокуроров Винницкой областной прокуратуры в рамках досудебного расследования 13 уголовных производств сообщено о подозрении 21 лицу из числа органов местного самоуправления, коммунальных учреждений, предприятий и подрядных организаций 

- говорится в сообщении.

Масштабные растраты и злоупотребления в Винницкой и Херсонской областях: Кравченко заявил о десятках миллионов убытков04.08.25, 16:20 • 2146 просмотров

Детали

Среди тех, кто получил подозрение, - депутат Коцюбинского поселкового совета Бучанского района Киевской области Виталий Головня. Его подозревают в завладении участком площадью 2 га мошенническим путем.

Как стало известно УНН из собственных источников, на время совершения преступления Головня работал на должности финансиста ООО СХК "Винницкая промышленная группа".

Также известно, что с мая 2022 года до середины 2024 года подозреваемый занимал должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия.

Впоследствии Головня стал первым заместителем председателя ООО "Эпицентр К".

Напомним

В 2024 году правоохранители заявили, что на то время действующий министр агрополитики Николай Сольский разоблачен в завладении государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен, которое он совершил до назначения на должность.

Сейчас дело слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Винницкая область
Руслан Кравченко
Херсонская область