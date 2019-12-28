Ексзаступник міністра юстиції заявив, що обмін може бути після вироку

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Обмінювати підозрюваних у вчинені злочинів проти Майдану та України на українських військовополонених варто після оголошення вироку. Про це написав ексзаступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Пєтухов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.