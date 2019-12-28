Ексзаступник міністра юстиції заявив, що обмін може бути після вироку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Обмінювати підозрюваних у вчинені злочинів проти Майдану та України на українських військовополонених варто після оголошення вироку. Про це написав ексзаступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Пєтухов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Чи можна обмінювати осіб, які підозрюються у вчинені злочинів проти Майдану та України на наших військовополонених? Так, можна. Але тільки після фінального вироку суду, який набрав законної сили", - написав Пєтухов.
За його словами, видача підозрюваних осіб до завершення розгляду кримінальної справи може лише зупинити процес, унеможливити об'єктивний розгляд справ і залишить усіх нас у невизначеності щодо подій 2013-2014 років.
"Росія обов'язково використає це для заперечення справжніх фактів та поширення фейків… Через те, що відбувся Нюрнберзький трибунал сьогодні ніхто не може заперечити Голокост та інші злочини нацизму. Через те, що ніяких публічних трибуналів проти сталінізму не було, Росія може до сих пір заперечувати Голодомор, а справи мільйонів репресованих надійно сховані в архівах КДБ", - зазначив Пєтухов.
Пєтухов додав, що історична справедливість щодо Майдану є важливішою для всієї української нації, ніж будь-які тимчасові поступки Росії.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляційних скарг захисту колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року.
Як повідомлялося, адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.