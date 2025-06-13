Ексрадника очільника Мінрегіону взято під варту із заставою в 25 млн

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і взяв під варту колишнього радника очільника Мінрегіону Максима Горбатюка з альтернативною заставою у розмірі 25 млн гривень. Про це пише УНН з посиланням на трансляцію засідання.

... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів… визначити підозрюваному Горбатюку Максиму заставу у розмірі 25 млн гривень - сказав суддя.

Також у разі внесення застави, на Горбатюка накладаються наступні обов’язки: прибувати за вимогою до слідчого детектива; повідомляти слідчого детектива, прокурора, чи суд зміну свого місця проживання; не відлучатися за межі Києва без дозволу слідчого тощо.

Нагадаємо

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.