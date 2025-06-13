Экс-советник главы Минрегиона взят под стражу с залогом в 25 млн

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и взял под стражу бывшего советника главы Минрегиона Максима Горбатюка с альтернативным залогом в размере 25 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на трансляцию заседания.

... меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней… определить подозреваемому Горбатюку Максиму залог в размере 25 млн гривен - сказал судья.

Также в случае внесения залога, на Горбатюка налагаются следующие обязанности: прибывать по требованию к следователю детективу; сообщать следователю детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства; не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя и т.д.

Напомним

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.