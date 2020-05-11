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Експрезидента Франції, якому 94 роки, звинуватили у недавніх сексуальних домаганнях

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Журналістка німецького телеканалу WDR Анн-Катрін Штрак звинуватила колишнього президента Франції 94-річного Валері Жискар д’Естена в сексуальних домаганнях у 2018 році. Скарга була подана ще 30 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода і AFP.

Експрезидента Франції, якому 94 роки, звинуватили у недавніх сексуальних домаганнях

Інцидент стався в грудні 2018 року. За словами німецької журналістки, під час інтерв’ю Валері Жискар д’Естен поклав свою руку на її сідниці. Анн-Катрін Штрак стверджує, що це сталося тричі.

Дії колишнього президента Франції, члена Конституційної ради республіки, нині 94-річного Валері Жискар д’Естена перевірятиме бригада з боротьбизі злочинами, скоєними проти приватних осіб.

Адвокат Жискар д’Естена відмовився коментувати цю інформацію.

"Я рада дізнатися, що міністерство прийняло мою скаргу до розгляду і вирішило почати розслідування", – заявила Анн-Катрін Штрак. Вона вважає, що "всі повинні знати, що колишній президент республіки сексуально домагався до журналістки".

18 грудня 2018 року Штрак приїхала зі своєю знімальною групою в паризьке бюро колишнього президента, щоб взяти інтерв’ю до сторіччя колишнього канцлера ФРН Гельмута Коля. Наприкінці інтерв’ю Штрак попросила Жискар-д'Естена про спільну фотографію з ним для всіх учасників знімальної групи.

Під час фотографування експрезидент обійняв журналістку і поклав свою руку на її сідниці. Потім він повторив цей жест під час другого фотографування, а потім, коли показував їй свої архівні фотографії.

Нагадаємо, Харві Вайнштейна засудили до 23 років в'язниці за сексуальні домагання.

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