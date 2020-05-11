Экс-президента Франции, которому 94 года, обвинили в недавних сексуальных домогательствах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Журналистка немецкого телеканала WDR Анн-Катрин Штрак обвинила бывшего президента Франции 94-летнего Валери Жискар д'Эстена в сексуальных домогательствах в 2018 году. Жалоба была подана еще 30 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода и AFP.
Инцидент произошел в декабре 2018 года. По словам немецкой журналистки, во время интервью Валери Жискар д'Эстен положил руку на ее ягодицы. Анн-Катрин Штрак утверждает, что это произошло трижды.
Действия бывшего президента Франции, члена Конституционного совета республики, ныне 94-летнего Валери Жискар д'Эстена будет проверять бригада из борьбы со преступлениями, совершенными против частных лиц.
Адвокат Жискар д'Эстена отказался комментировать эту информацию.
"Я рада узнать, что министерство приняло мою жалобу к рассмотрению и решило начать расследование", - заявила Анн-Катрин Штрак. Она считает, что "все должны знать, что бывший президент республики сексуально домогался к журналистке".
18 декабря 2018 года Штрак приехала со своей съемочной группой в парижское бюро бывшего президента, чтобы взять интервью к столетию бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля. В конце интервью Штрак попросила Жискар-д'Эстена о совместной фотографию с ним для всех участников съемочной группы.
При съемке экс-президент взял журналистку и положил свою руку на ее ягодицы. Затем он повторил этот жест во время второго фотографирования, а затем, когда показывал ей свои архивные фотографии.
Напомним, Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальные домагательства.