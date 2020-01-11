Експертам в Ірані передана електронна ДНК-формула для опізнання українців

Сергій Яровий повідомив, що експерти МВС України та слідчі Національної поліції зібрали ДНК-зразки родичів загиблих і направили сьогодні зранку електронну ДНК-формулу українським експертам, які працюють на місці трагедії у Тегерані.

“Очікуємо від іранської сторони ідентифікації тіл та повернення їх до Києва”, — сказав він.

За словами Першого заступника Генерального прокурора України Віталія Каська, триває робота над кваліфікацією злочинних діянь, що призвели до трагедії.

Нагадаємо, на нараді також йшлося про те, що нині українські експерти працюють над розшифруванням інформації, що міститься у “чорних скриньках” літака Boeing 737 рейсу PS 752.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Іран офіційно визнав, що український пасажирський літак був збитий військовими цієї країни.

Літак МАУ зазнав катастрофи неподалік від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака “Міжнародних авіаліній України”.

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

“Ми звертаємося до прем’єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані”, — сказав Мусаві.

Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем’єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.