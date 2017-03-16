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Експерт назвав основні переваги придбання житла у новобудовах

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Окрім нижчої вартості, особливо на початкових етапах будівництва, житло у новобудовах має ще низку переваг. Про це у коментарі УНН розповів експерт з нерухомості Денис Шульга.

За його словами, в Україні житло на первинному ринку дешевше за вторинний, особливо якщо йдеться про економ-клас.

“Особливо якщо брати на ранній стадії будівництва — на фундаменті. Припустимо, беремо Київ, в середньому квадратний метр коштує десь 17 тис. грн, це на початковій стадії, то на завершальній стадії метр коштуватиме близько 30 тис., це новобудова вже зданий в експлуатацію”, — сказав експерт.

Ще одна перевага новобудов — нові комунікації.

“Третє — благоустрій. Будь-який забудовник, будь то нерухомість елітна або навіть економ класу, будь-який забудовник робить хоча б мінімальний благоустрій прилеглої території, чого ми не побачимо в старому фонді. Забудовник намагається комплексно підійти до цього. Плюс — відремонтований повністю під’їзд, нові ліфти, нові вікна і ви живете вже в гарному будинку”, — вважає Д.Шульга.

Крім того, новобудови тепліші за старі будинки.

“Будинок йде утеплений, зараз це як зобов’язання. Отже комуналка вам буде дешевше коштувати. У старих будинках хто як може так і утеплює, у кого фінансів на це немає — платять гроші (за опалення — ред.). Плюс — автономне опалення в квартирах, якщо до 10 поверхів, якщо вище — достатня кількість будинків йде з автономної котельнею, яка знаходиться або в підвалі або в даху”, — пояснив експерт.

Щодо енергозбереження, то спостереження відділів продаж забудовників свідчать, що інвестори все частіше звертають увагу на енергоефективність, як критерії підбору житла. Зокрема про УНН повідомили у компанії ПАТ “ХК “Київміськбуд”. У компанії повідомили, що все частіше інвестори стали цікавитися енергоощадними технологіями, які застосовуються при зведенні будинків. Наприклад, які використані склопакети, які встановлені двері, як здійснюється подача тепла.

“Київміськбуд” використовує різноманітні технології для збереження тепла, завдяки яким мешканцям вдається економити до 45% енергоресурсів.

Українські Національні Новини

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