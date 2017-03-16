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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120202 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179284 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130830 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125270 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117647 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106530 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Эксперт назвал основные преимущества приобретения жилья в новостройках

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Кроме низкой стоимости, особенно на начальных этапах строительства, жилье в новостройках имеет еще ряд преимуществ. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Денис Шульга.

По его словам, в Украине жилье на первичном рынке дешевле вторичного, особенно если речь идет об эконом-классе.

"Особенно если брать на ранней стадии строительства - на фундаменте. Допустим, берем Киев, в среднем квадратный метр стоит около 17 тыс. грн, это на начальной стадии, то на завершающей стадии метр будет стоить около 30 тыс., это новостройка уже сдана в эксплуатацию", - сказал эксперт.

Еще одно преимущество новостроек - новые коммуникации.

"Третье - благоустройство. Любой застройщик, будь то недвижимость элитная или даже эконом класса, любой застройщик делает хотя бы минимальное благоустройство прилегающей территории, чего мы не увидим в старом фонде. Застройщик пытается комплексно подойти к этому. Плюс - отремонтированный полностью подъезд, новые лифты, новые окна и вы живете уже в хорошем доме", - считает Д.Шульга.

Кроме того, новостройки теплее старых домов.

"Дом идет утепленный, сейчас это как обязательство. Итак коммуналка вам дешевле будет стоить. В старых домах кто как может так и утеплен, у кого финансов на это нет - платят деньги (за отопление - ред.). Плюс - автономное отопление в квартирах, если до 10 этажей, если выше - достаточное количество домов идет с автономной котельной, которая находится или в подвале или на крыше", - пояснил эксперт.

Что касается энергосбережения, то наблюдения отделов продаж застройщиков свидетельствуют, что инвесторы все чаще обращают внимание на энергоэффективность, как критерий подбора жилья. В частности об этом сообщили УНН в компании ПАО "ХК "Киевгорстрой". В компании сообщили, что все чаще инвесторы стали интересоваться энергосберегающими технологиями, которые применяются при возведении зданий. Например, использованные стеклопакеты, установленные двери, как осуществляется подача тепла.

"Киевгорстрой" использует различные технологии для сохранения тепла, благодаря которым жителям удается экономить до 45% энергоресурсов.

Украинские Национальные Новости

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