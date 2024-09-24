Експерт натякнув, що АРМА “краде” гроші, а відповідальність за це ніхто не несе

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта натякнув, що Агентство з розвитку і менеджменту активів (АРМА) не виконує рішення судів і не повертає 455,5 тисяч ліквідатору ТОВ "БНК-Україна", тому що ці кошти вже "зникли". Таку думку він висловив в ексклюзивному коментарі УНН.

Контекст

Днями АРМА втрапило у черговий скандал. Цього разу стало відомо, що агентство понад рік не повертає 455,5 тисяч євро (майже 22 мільйон гривень) ТОВ "БНК-Україна", яке перебуває в процесі банкрутства і ліквідується. Очільниця АРМА Олена Дума відмовилася повернути кошти ліквідатору ТОВ з нарахованими відсотками, через що останній звернувся до суду. АРМА програло суди першої та апеляційної інстанції і звернулося до Верховного суду з касаційною скаргою. Після того, як рішення суду набрало чинності, ліквідатор отримав два судові накази, виконуючи які Державна казначейська служба заморозила рахунки АРМА.

Знову бачимо той же мозаїчний круг, в якому АРМА діє абсолютно злочинно, всупереч законодавству, яке визначає її задачі і діяльність. І це вже не перша ситуація, коли АРМА по суті краде гроші. І те, що потрапляє в АРМА – десь зникає. Дивним чином, але ніхто відповідальності за це не несе. Це злочин влади - заявив Шабовта.

На його думку, АРМА з самого початку була створена для подібних злочинів, а такого в жодній цивілізованій державі бути не може.

АРМА – велике злочинне угрупування, для якої закони – ніщо. АРМА "кришується" чиновниками, поверх на якому ці чиновники знаходяться – дуже високий - вказав експерт.

Додамо

Останнім часом Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та його очільниця Олена Дума часто фігурують у скандалах про неефективне управління арештованими активами або про бездіяльність.

Так, АРМА опинилося в центрі уваги через втрату яхти Royal Romance, що належала підозрюваному у держзраді екснардепу віктору медведчуку. Адже, попри арешт яхти хорватським судом і передання її Україні для реалізації, АРМА за два роки так і не змогла продати актив.

Дослідивши тему, вдалося з’ясувати, що основна затримка з продажем яхти екснардепа-зрадника виникла через те, що очільниця АРМА Олена Дума майже пів року готувала зміни до законодавства для реалізації закордонних активів. Водночас станом на момент її призначення в АРМА Офіс генпрокурора спільно з МЗС вже підготували проєкт змін, однак Дума його категорично відкинула.

У зв’язку з цим, АРМА лише 20 березня 2024 року розпочало конкурс з відбору реалізатора, який мав здійснювати продаж яхти, а через місяць таки обрала переможця. Варто зауважити, що обрання переможця відбулося за місяць до завершення максимального строку арешту цього активу, що зробило його продаж фактично неможливим.

Екснардеп Ігор Мосійчук вважає, що голова АРМА Олена Дума діяла в інтересах медведчука, затягуючи продаж його яхти. Він навіть звернувся до Державного бюро розслідувань та Національної поліції України з заявами заяви про скоєння злочинів Оленою Думою, зокрема у ситуації з яхтою.