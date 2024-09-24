Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта намекнул, что Агентство по развитию и менеджменту активов (АРМА) не выполняет решения судов и не возвращает 455,5 тысяч ликвидатору ООО «БНК-Украина», потому что эти средства уже «исчезли». Такое мнение он высказал в эксклюзивном комментарии УНН.

Контекст

На днях АРМА попало в очередной скандал. На этот раз стало известно, что агентство более года не возвращает 455,5 тысяч евро (почти 22 миллиона гривен) ООО «БНК-Украина», которое находится в процессе банкротства и ликвидируется. Руководительница АРМА Елена Дума отказалась вернуть средства ликвидатору ООО с начисленными процентами, из-за чего последний обратился в суд. АРМА проиграло суды первой и апелляционной инстанции и обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой. После того, как решение суда вступило в силу, ликвидатор получил два судебных приказа, выполняя которые Государственная казначейская служба заморозила счета АРМА.

Опять видим тот же мозаичный круг, в котором АРМА действует абсолютно преступно, вопреки законодательству, которое определяет ее задачи и деятельность. И это уже не первая ситуация, когда АРМА по сути ворует деньги. И то, что попадает в АРМА - где-то исчезает. Странным образом, но никто ответственности за это не несет. Это преступление власти - заявил Шабовта.

По его мнению, АРМА изначально была создана для подобных преступлений, а такого ни в одном цивилизованном государстве быть не может.

АРМА - крупная преступная группировка, для которой законы - ничто. АРМА «крышуется» чиновниками, этаж на котором эти чиновники находятся - очень высокий - указал эксперт.

Добавим

В последнее время Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и его руководитель Елена Дума часто фигурируют в скандалах о неэффективном управлении арестованными активами или о бездействии.

Так, АРМА оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей подозреваемому в госизмене экс-нардепу Виктору Медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что глава АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время по состоянию на момент ее назначения в АРМА Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что глава АРМА Елена Дума действовала в интересах медведчука, затягивая продажу его яхты. Он даже обратился в Государственное бюро расследований и Национальную полицию Украины с заявлениями заявления о совершении преступлений Еленой Думой, в частности в ситуации с яхтой.