Ексголова Держрезерву оскаржує своє звільнення в ОАСКу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Ярослава Погорілого до Кабінету міністрів України та Державного агентства резерву України щодо його звільнення з посади голови Державного агентства резерву. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Позивач просить суд скасувати розпорядження Уряду про його звільнення з посади Голови Держрезерву та про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Держрезерву на Микиту Барабаша. Серед інших вимог позову – зобов’язати КМУ поновити Ярослава Погорілого на посаді Голови Державного агентства резерву України з 16 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Також позивач оскаржує наказ Держрезерву, яким було припинено виконання його повноважень на посаді очільника вказаного державного органу.
Повідомляється, що наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.
Нагадаємо, Кабмін звільнив голову Держрезерву України.