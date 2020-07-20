Ексголова Держрезерву оскаржує своє звільнення в ОАСКу

"Позивач просить суд скасувати розпорядження Уряду про його звільнення з посади Голови Держрезерву та про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Держрезерву на Микиту Барабаша. Серед інших вимог позову – зобов’язати КМУ поновити Ярослава Погорілого на посаді Голови Державного агентства резерву України з 16 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Також позивач оскаржує наказ Держрезерву, яким було припинено виконання його повноважень на посаді очільника вказаного державного органу.

Повідомляється, що наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, Кабмін звільнив голову Держрезерву України.