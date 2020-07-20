Ексголова Держрезерву оскаржує своє звільнення в ОАСКу

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КИЇВ. 20 липня. УНН. До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Ярослава Погорілого до Кабінету міністрів України та Державного агентства резерву України щодо його звільнення з посади голови Державного агентства резерву. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"Позивач просить суд скасувати розпорядження Уряду про його звільнення з посади Голови Держрезерву та про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Держрезерву на Микиту Барабаша. Серед інших вимог позову – зобов’язати КМУ поновити Ярослава Погорілого на посаді Голови Державного агентства резерву України з 16 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Також позивач оскаржує наказ Держрезерву, яким було припинено виконання його повноважень на посаді очільника вказаного державного органу.

Повідомляється, що наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, Кабмін звільнив голову Держрезерву України.

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