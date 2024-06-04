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Екс-півзахисник української збірної з футболу отримав російський паспорт

Екс-півзахисник української збірної з футболу отримав російський паспорт

Київ • УНН

 • 18087 перегляди

Колишній півзахисник збірної України Дмитро Іванісеня, який в даний час виступає за російський клуб "крилья совєтов" самара, отримав російське громадянство.

Футболіст фк"крилья совєтов", самара, Дмитро Іванісеня, який раніше виступав за українські футбольні клуби, отримав російське громадянство. Про це передає УНН з посиланням на росЗМІ.

деталі

Дмитро Іванісеня, - 30-річний уродженець Кривого Рогу, колишній півзахисник збірної України, який виступав за "Шахтар", "Іллічівець", "Маріуполь" і "Зорю" - отримав паспорт російської федерації. Про це пише sport 24. З літа 2021 року футболіст виступає за "крилья совєтов" з самари.

Довідка

Дебютну і єдину гру за збірну України Іванісеня провів восени 2019 року, - тоді він вийшов на товариський матч проти Естонії (1:0).

нагадаємо

У товариському матчі перед Євро-2024 збірні України та Німеччини з футболу зіграли в нульову нічию.

Ігор Тележніков

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