Экс-полузащитник украинской сборной по футболу получил российский паспорт

Футболист фк "крылья советов", самара, Дмитрий Иванисеня, ранее выступавший за украинские футбольные клубы, получил российское гражданство. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Дмитрий Иванисеня, - 30-летний уроженец Кривого Рога, бывший полузащитник сборной Украины, выступавший за "Шахтер", "Ильичевец", "Мариуполь" и "Зарю" – получил паспорт российской федерации. Об этом пишет sport24. С лета 2021 года футболист выступает за "крылья советов" из самары.

Справка

Дебютную и единственную игру за сборную Украины Иванисеня провел осенью 2019 года, - тогда он вышел на товарищеский матч против Эстонии (1:0).

Напомним

В товарищеском матче перед Евро-2024 сборные Украины и Германии по футболу сыграли в нулевую ничью.