Екс-керівник "Укрспецекспорту" у Британії вніс 75 тис. фунтів застави - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Екс-керівник "Укрспецекспорту" Сергій Бондарчук заплатив заставу у розмірі близько 75 тисяч фунтів застави. Про це повідомила речниця Генерального прокурора Україна Лариса Сарган, передає УНН.
"Застава, яку сплатив С.Бондарчук, аби ще попити чаю з молоком у межах Лондона, склала близько 75 тисяч фунтів стерлінгів", - написала на своїй сторінці у Facebook Л.Сарган.
Нагадаємо, колишнього керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука затримали 15 березня, а випустили під заставу, що передбачено британськими законами.
З її слів, саме на цю дату - 24 березня - призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань.
Нагадаємо, ГПУ очікує рішення щодо екстрадиції екс-керівника “Укрспецекспорту” протягом двох місяців.
Раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що екс-керівника “Укрспецекспорту” С.Бондарчука арештували у Лондоні.
Як повідомляв УНН, екс-керівнику “Укрспецекспорту” оголошено підозру за перерахування коштів на “ремонт авіатехніки”.