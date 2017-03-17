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Екс-керівник "Укрспецекспорту" у Британії вніс 75 тис. фунтів застави - ГПУ

Київ • УНН

 • 10174 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Екс-керівник "Укрспецекспорту" Сергій Бондарчук заплатив заставу у розмірі близько 75 тисяч фунтів застави. Про це повідомила речниця Генерального прокурора Україна Лариса Сарган, передає УНН.

"Застава, яку сплатив С.Бондарчук, аби ще попити чаю з молоком у межах Лондона, склала близько 75 тисяч фунтів стерлінгів", - написала на своїй сторінці у Facebook Л.Сарган.

Нагадаємо, колишнього керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука затримали 15 березня, а випустили під заставу, що передбачено британськими законами.

З її слів, саме на цю дату - 24 березня - призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань.

Нагадаємо, ГПУ очікує рішення щодо екстрадиції екс-керівника “Укрспецекспорту” протягом двох місяців.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що екс-керівника “Укрспецекспорту” С.Бондарчука арештували у Лондоні.

Як повідомляв УНН, екс-керівнику “Укрспецекспорту” оголошено підозру за перерахування коштів на “ремонт авіатехніки”.

Українські Національні Новини

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