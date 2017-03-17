Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" в Великобритании внес 75 тыс. фунтов залога - ГПУ

"Залог, который оплатил С.Бондарчук, чтобы еще попить чая с молоком в пределах Лондона, составил около 75 тысяч фунтов стерлингов", - написала на своей странице в Facebook Л.Сарган.

Напомним, бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука задержали 15 марта, выпустили под залог, что предусмотрено британскими законами.

По ее словам, именно на эту дату - 24 марта - назначено судебное заседание, на котором определят дату экстрадиционных слушаний.

Напомним, ГПУ ожидает решения об экстрадиции экс-руководителя "Укрспецэкспорта" в течение двух месяцев.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-руководителя "Укрспецэкспорта" С.Бондарчука арестовали в Лондоне.

Как сообщал УНН, экс-руководителю "Укрспецэкспорта" объявлено подозрение за перечисление средств на "ремонт авиатехники".