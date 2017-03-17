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11 марта, 14:12 • 125245 просмотра

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Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" в Великобритании внес 75 тыс. фунтов залога - ГПУ

Киев  •  УНН

 • 10170 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук заплатил залог в размере около 75 тысяч фунтов залога. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Залог, который оплатил С.Бондарчук, чтобы еще попить чая с молоком в пределах Лондона, составил около 75 тысяч фунтов стерлингов", - написала на своей странице в Facebook Л.Сарган.

Напомним, бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука задержали 15 марта, выпустили под залог, что предусмотрено британскими законами.

По ее словам, именно на эту дату - 24 марта - назначено судебное заседание, на котором определят дату экстрадиционных слушаний.

Напомним, ГПУ ожидает решения об экстрадиции экс-руководителя "Укрспецэкспорта" в течение двух месяцев.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-руководителя "Укрспецэкспорта" С.Бондарчука арестовали в Лондоне.

Как сообщал УНН, экс-руководителю "Укрспецэкспорта" объявлено подозрение за перечисление средств на "ремонт авиатехники".

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