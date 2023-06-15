Екологи дослідили якість води в річках Херсонщини: деякі показники досі вище норми

Деталі

Результати проб води відібраних 14 травня показали, що у Дніпрі, поблизу Антонівського залізничного мосту, зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації завислих речовин у 1,44 раза. Показник становить - 36,0 мг/дм3. Також підвищена в 1,9 раза кількість заліза загального.

Решта показників не перевищують норму. Нафтопродуктів у воді не виявлено. Розчинений кисень складає 6,9 мг/дм3 при нормі не менше 4,00 мг/дм3.

В ОВА нагадали, що у населених пунктах, які були затоплені, може бути небезпечно вживати воду з криниць та відкритих водойм. І закликали кипʼятити та фільтрувати воду, вживати бутильовану чи підвезену. Про це раніше попереджав МОЗ.

Доповнення

Питне водопостачання для населення країни майже на 80% забезпечується поверхневими водами, екологічний стан яких погіршується. При цьому централізованим водопостачанням забезпечені 65% українців, а за кількістю населених пунктів – 98% міст та 23% сіл. Про це ідеться у звіті Рахункової палати.

Директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін повідомив, що принаймні рік українцям не рекомендується плавати в морі та ловити рибу поблизу Одеси через підрив російськими силами Каховської ГЕС. В Українському науковому центрі екології моря вважають, що для того, щоб зафіксувати, які саме забруднювачі потрапили до Чорного моря через підрив Каховської ГЕС, потрібно вийти в море й відібрати проби. Наразі йдуть переговори з військовими.

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