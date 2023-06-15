Экологи исследовали качество воды в реках Херсонщины: некоторые показатели до сих пор выше нормы

Детали

Результаты проб воды отобранных 14 мая показали, что в Днепре, вблизи Антоновского железнодорожного моста, зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ в 1,44 раза. Показатель составляет - 36,0 мг/дм3. Также повышенное в 1,9 раза количество железа общего.

Остальные показатели не превышают норму. Нефтепродуктов в воде не обнаружено. Растворенный кислород составляет 6,9 мг/дм3 при норме не менее 4,00 мг/дм3.

В ОВА напомнили, что в населенных пунктах, которые были затоплены, может быть опасно употреблять воду из колодцев и открытых водоемов. А также призвали кипятить и фильтровать воду, употреблять бутилированную или подвезенную. Об этом ранее предупреждал Минздрав.

Дополнение

Питьевое водоснабжение для населения страны почти на 80% обеспечивается поверхностными водами, экологическое состояние которых ухудшается. При этом централизованным водоснабжением обеспечены 65% украинцев, а по количеству населенных пунктов – 98% городов и 23% сел. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

Директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин сообщил, что по крайней мере год украинцам не рекомендуется плавать в море и ловить рыбу вблизи Одессы из-за подрыва российскими силами Каховской ГЭС. В Украинском научном центре экологии моря считают, что для того, чтобы зафиксировать, какие именно загрязнители попали в Черное море из-за подрыва Каховской ГЭС, нужно выйти в море и отобрать пробы. Сейчас идут переговоры с военными.

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