Экологи исследовали качество воды в реках Херсонщины: некоторые показатели до сих пор выше нормы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Экологи накануне отобрали пробы воды в реках Херсонщины. В Днепре вблизи Антоновского железнодорожного моста повышенное количество железа и почти в полтора раза концентрация нерастворимых примесей. Однако остальные показатели, в том числе кислорода, в норме, нефтепродуктов в воде не обнаружено, передает УНН с ссылкой на Херсонскую ОГА.
Детали
Результаты проб воды отобранных 14 мая показали, что в Днепре, вблизи Антоновского железнодорожного моста, зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ в 1,44 раза. Показатель составляет - 36,0 мг/дм3. Также повышенное в 1,9 раза количество железа общего.
Остальные показатели не превышают норму. Нефтепродуктов в воде не обнаружено. Растворенный кислород составляет 6,9 мг/дм3 при норме не менее 4,00 мг/дм3.
В ОВА напомнили, что в населенных пунктах, которые были затоплены, может быть опасно употреблять воду из колодцев и открытых водоемов. А также призвали кипятить и фильтровать воду, употреблять бутилированную или подвезенную. Об этом ранее предупреждал Минздрав.
Дополнение
Питьевое водоснабжение для населения страны почти на 80% обеспечивается поверхностными водами, экологическое состояние которых ухудшается. При этом централизованным водоснабжением обеспечены 65% украинцев, а по количеству населенных пунктов – 98% городов и 23% сел. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.
Директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин сообщил, что по крайней мере год украинцам не рекомендуется плавать в море и ловить рыбу вблизи Одессы из-за подрыва российскими силами Каховской ГЭС. В Украинском научном центре экологии моря считают, что для того, чтобы зафиксировать, какие именно загрязнители попали в Черное море из-за подрыва Каховской ГЭС, нужно выйти в море и отобрать пробы. Сейчас идут переговоры с военными.
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