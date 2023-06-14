Лише 65% українців мають доступ до централізованого водопостачання - аудит

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13715 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 44390 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 39452 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 44696 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 113472 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179847 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 196279 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144039 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137814 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87892 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 35147 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 39127 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30643 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 12239 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25592 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25764 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 44390 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 196279 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248593 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395769 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила сольно на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 406 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 660 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19179 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24061 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40104 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Лише 65% українців мають доступ до централізованого водопостачання - аудит

Київ • УНН

 • 1215365 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. В Україні лише 65% населення мають доступ до централізованого водопостачання - це лише четверта частина сіл та 98% міст. Про це ідеться у звіті Рахункової палати, передає УНН.

Лише 65% українців мають доступ до централізованого водопостачання - аудит

Аудитори Рахункової палати констатували, що українці мають обмежений доступ до якісної питної води.

Цитата

"Питне водопостачання для населення країни майже на 80% забезпечується поверхневими водами, екологічний стан яких погіршується. При цьому централізованим водопостачанням забезпечені 65% українців, а за кількістю населених пунктів – 98% міст та 23% сіл. Решта жителів сільської місцевості здебільшого споживають воду з колодязів та індивідуальних свердловин, санітарно-технічний стан яких переважно незадовільний. З 2015 року все більше проб питної води з централізованого та нецентралізованого водопостачання не відповідають встановленим нормам і показникам. Отже, епідемічна безпека погіршується", - ідеться в повідомленні.

Водночас вказано, що "доступ до централізованих систем водовідведення у 2021 році мали майже 96% міст". "Однак у сільській місцевості та у віддалених районах цей показник залишається незадовільним і становить лише 1%", - вказали у Рахунковій палаті.

Деталі

Аудитори побачили "певний прогрес", але вказали, що є й низка невирішених проблем щодо доступності до питної води та якісних послуг з її постачання, будівництва та реконструкції систем централізованого питного водопостачання та водовідведення в селах і віддалених регіонах.

"Зокрема, Україна працює над зменшенням обсягів скидання неочищених стічних вод. У 2021 році порівняно з 2015 роком обсяги скидів цих вод зменшилися на 38%, а їхня частка – на 5%. Це покращує стан водних ресурсів, позитивно впливає на здоров’я українців і забезпечення їх чистою питною водою", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що позитивна динаміка прослідковувалася і при використанні води у виробництві та побуті. Однак, встановлений для водоємності орієнтир ВВП на рівні 3,20 куб. м не досягнутий, хоч показник і зменшився до 2021 року більше ніж утричі - до 7,3 куб. м. Проте негативний вплив на навколишнє середовище не зменшився, зазначили аудитори.

“В Україні питання забезпечення якісною питною водою постало особливо гостро в період повномасштабного російського вторгнення. Як бачимо, останні події – знищення греблі Каховського водосховища – ще більше посилюють негативні наслідки російської агресії, зокрема гуманітарну й екологічну катастрофу, що призводить до браку прісної води”, – сказав член Рахункової палати Віктор Богун.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрив Каховської ГЕС: в МОЗ закликали утриматись від споживання неочищеної води

Повідомляється, що повномасштабна військова агресія рф призвела до значних, а іноді невідновних руйнувань критичної інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення міст.

Аудитори Рахункової палати встановили, що через широкомасштабне вторгнення рф в Україну фактично втрачені понад 725 млн грн, які використали у 2019-2022 роках на реалізацію інвестиційних проєктів із водопостачання та водовідведення у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях. Оскільки ці області на сьогодні перебувають в зоні активних бойових дій та під частковою окупацією, подальше виконання заходів неможливе, а проєкти втратили актуальність.

За даними оновленої оцінки Світового банку, станом на 24 лютого 2023 року прямі збитки від пошкодження об'єктів водопостачання і водовідведення становили 2,2 млрд дол. Втрати в цілому оцінювали приблизно в 7,5 млрд дол.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Збитки меліоративних систем вже перевищили 150 млрд гривень через підрив Каховської ГЕС

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаЕкономіка
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31