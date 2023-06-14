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Только 65% украинцев имеют доступ к централизованному водоснабжению - аудит

Киев • УНН

 • 1215364 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Украине только 65% населения имеют доступ к централизованному водоснабжению - это лишь четвертая часть сел и 98% городов. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, передает УНН.

Только 65% украинцев имеют доступ к централизованному водоснабжению - аудит

Аудиторы Счетной палаты констатировали, что украинцы имеют ограниченный доступ к качественной питьевой воде.

Цитата

"Питьевое водоснабжение для населения страны почти на 80% обеспечивается поверхностными водами, экологическое состояние которых ухудшается. При этом централизованным водоснабжением обеспечены 65% украинцев, а по количеству населенных пунктов – 98% городов и 23% сел. Остальные жители сельской местности в основном потребляют воду из колодцев и индивидуальных скважин, санитарно-техническое состояние которых преимущественно неудовлетворительное. С 2015 года все больше проб питьевой воды из централизованного и нецентрализованного водоснабжения не соответствуют установленным нормам и показателям. Таким образом, эпидемическая безопасность ухудшается", - говорится в сообщении.

В то же время указано, что "доступ к централизованным системам водоотведения в 2021 году имели почти 96% городов". "Однако в сельской местности и в отдаленных районах этот показатель остается неудовлетворительным и составляет лишь 1%", - указали в Счетной палате.

Детали

Аудиторы увидели "определенный прогресс", но указали, что есть и ряд нерешенных проблем по доступности питьевой воды и качественных услуг по ее поставке, строительству и реконструкции систем централизованного питьевого водоснабжения и водоотведения в селах и отдаленных регионах.

"В частности, Украина работает над уменьшением объемов сброса неочищенных сточных вод. В 2021 году по сравнению с 2015 годом объемы сбросов этих вод уменьшились на 38%, а их доля – на 5%. Это улучшает состояние водных ресурсов, положительно влияет на здоровье украинцев и обеспечение их чистой питьевой водой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что положительная динамика прослеживалась и при использовании воды в производстве и быту. Однако, установленный для водоемкости ориентир ВВП на уровне 3,20 куб. м не достигнут, хотя показатель и уменьшился к 2021 году более чем втрое - до 7,3 куб. м. Но негативное влияние на окружающую среду не уменьшилось, отметили аудиторы.

“В Украине вопрос обеспечения качественной питьевой водой встал особенно остро в период полномасштабного российского вторжения. Как видим, последние события – уничтожение плотины Каховского водохранилища – еще больше усиливают негативные последствия российской агрессии, в частности гуманитарную и экологическую катастрофу, что приводит к нехватке пресной воды”, – сказал член Счетной палаты Виктор Богун.

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Сообщается, что полномасштабная военная агрессия рф привела к значительным, а иногда невосстановимым разрушениям критической инфраструктуры централизованного водоснабжения и водоотведения городов.

Аудиторы Счетной палаты установили, что из-за широкомасштабного вторжения рф в Украину фактически потеряны более 725 млн грн, которые использовали в 2019-2022 годах на реализацию инвестиционных проектов по водоснабжению и водоотводу в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях. Поскольку эти области на сегодня находятся в зоне активных боевых действий и под частичной оккупацией, дальнейшее выполнение мероприятий невозможно, а проекты потеряли актуальность.

По данным обновленной оценки Всемирного банка, по состоянию на 24 февраля 2023 года прямые убытки от повреждения объектов водоснабжения и водоотведения составляли 2,2 млрд долл. Потери в целом оценивались примерно в 7,5 млрд долл.

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