Ексклюзив
13:02 • 3272 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
09:58 • 27917 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій час

Київ • УНН

 • 11680 перегляди

Експерти рекомендують розподіляти завдання за пріоритетами та використовувати техніки Pomodoro або матрицю Ейзенхауера. Це знижує стрес і втомлюваність.

Ефективне планування дня: прості способи організувати свій час

У сучасному ритмі життя дедалі більше людей занурюються у тему ефективного планування. Нині легко втратити баланс між роботою і особистим життям. Якщо хапатися хаотично за купу різних справ, страждатиме ефективність чи швидко настане вигорання. Експерти зазначають: правильний розподіл часу дозволяє не лише встигати більше, а й знижує рівень стресу та допомагає зберегти баланс між роботою і відпочинком. УНН зібрав основні секрети ефективного планування.

Що таке планування

Планування — це процес визначення завдань, пріоритетів і часу на їх виконання. Фактично, це відповідь на запитання: що, коли і як потрібно зробити. Правильно організоване планування дня дає змогу уникнути хаосу та підвищує продуктивність.

Як планувати свій день

Щоб планування працювало на вас, а не перетворювалося на ще одну обтяжливу рутину, варто дотримуватися кількох базових принципів:

Для планування не потрібно багато часу — достатньо 10–15 хвилин перед сном. Це допоможе заздалегідь скласти план на завтра, щоб, прокинувшись, ви відразу почали діяти, не витрачаючи час на роздуми.

Робота з великим обсягом завжди лякає, тому можна легко заплутатись, постійно відкладаючи її. Таку роботу можна поділити на декілька частин. Важливо чітко охарактеризувати, що ви робите.

Визначайте не більше трьох найголовніших завдань на день. Якщо ви виконаєте лише їх, день уже можна вважати успішним.

Щоб зрозуміти, як планувати свій день ефективно, потрібно враховувати власні біоритми: складні завдання краще виконувати у періоди найбільшої продуктивності.

Методи ефективного планування

Існують різні техніки планування дня, тому ви можете обрати собі найзручніший варіант.

Метод "Матриця Ейзенхауера": сенс цього планування — розписати всі ваші задачі на день і поділити їх на 4 категорії: важливі й термінові (робити негайно), важливі й нетермінові (запланувати), неважливі й термінові (мінімізувати), неважливі й нетермінові (викреслити).

Техніка Pomodoro: робота інтервалами. Наприклад, 25 хвилин зосередженості на роботі, потім 5 хвилин відпочинку. Кожні 4 цикли — велика перерва на 15–30 хвилин.

Метод тайм-блокінг (Time blocking): суть полягає в тому, щоб виділити собі проміжки часу, коли ви активно працюєте і ні на що не відволікаєтесь.

Інструменти для планування

У цифрову еру існує безліч інструментів для планування свого дня. Звісно, можна використовувати і не онлайн-планери — тут усе залежить від вас.

Google Календар — цей календар підійде для методу тайм-блокінгу, щоб фіксувати всі дедлайни. 

Notion – один із найкращих інструментів для планування часу. Там є безліч шаблонів та функцій. Ви можете не тільки планувати день, а й вести конспекти, складати плани подорожей та багато іншого. 

Блокноти-планери – класичний варіант для планування дня. На маркетплейсах існує безліч варіантів планерів під різні потреби.

Помилки під час планування дня

Найпоширеніша помилка — надмірне навантаження списку справ. Також люди часто ігнорують відпочинок або не враховують час на непередбачувані завдання.

Ще одна проблема — відсутність чітких пріоритетів, через що важливі справи відкладаються.

Як зазначають фахівці, планування дня — це навичка, яка формується поступово. Регулярна практика допомагає зробити процес ефективнішим і перетворити його на звичку.

