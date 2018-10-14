Двоє українців виступлять на зірковій "Різдвяній гонці" з біатлону

Українські біатлоністи Юлія Джима та Артем Прима запрошені для участі в цих змаганнях зірок біатлону.

В минулому році наша олімпійська чемпіонка Юлія Джима дебютувала в елітній гонці у Гельзенкірхені в парі з бельгійцем Решем. Результатом дуету біатлоністів з різних країн у підсумку стало п’яте місце.

Натомість Прима в такій шоу-гонці виступить вперше.

“У минулому Україна завжди посилала нам висококласні команди, які майже завжди боролися за перемогу. Так і в цьому році стане з Юлія Джима, яка змогла увінчати свою кар’єру в складі олімпійської четвірки в Сочі. Будучи дуже хорошим стрільцем і хорошим бігуном, вона буде сильною командою зі своїм партнером Артемом Примою, європейським чемпіоном в змішаній естафеті. Обидва чекають перемоги в „Шальке“ і зроблять все можливе, щоб виграти гонку”, — сказав головний організатор “Різдвяної гонки” Герберт Фріценвеггер.

Організаторами також повідомляється про участь в “Різдвяній гонці” німецької пари Еріка Лессера і Ванесса Гінц. Раніше вже була інформація, що 29 грудня серед учасників гонки в Німеччині ми побачимо також зоряне подружжя Дарина Домрачьови — Уле-Айнара Бьорндалена.

Додам, що українські пари двічі ставали переможцями “World Team Challenge”: у 2008 році Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля, а в 2014 році Валя Семеренко і Сергій Семенов.