Двое украинцев выступят на звездной "Рождественской гонке" по биатлону

Украинские биатлонисты Юлия Джима и Артем Прима приглашены для участия в этих соревнованиях звезд биатлона.

В прошлом году наша олимпийская чемпионка Юлия Джима дебютировала в элитной гонке в Гельзенкирхене в паре с бельгийцем Решем. Результатом дуэта биатлонистов из разных стран в итоге стало пятое место.

Зато Прима в такой шоу-гонке выступит впервые.

“В прошлом Украина всегда посылала нам высококлассные команды, которые почти всегда боролись за победу. Так и в этом году станет с Юлией Джимой, которая смогла увенчать свою карьеру в составе олимпийской четверки в Сочи. Будучи очень хорошим стрелком и хорошим бегуном, она будет сильной командой со своим партнером Артемом Примой, европейским чемпионом в смешанной эстафете. Оба ждут победы в „Шальке“ и сделают все возможное, чтобы выиграть гонку”, — сказал главный организатор" Рождественской гонки “Герберт Фриценвеггер.

Организаторами также сообщается об участии в “Рождественской гонке” немецкой пары Лессер и Ванесса Гинц. Ранее уже была информация, что 29 декабря среди участников гонки в Германии мы увидим также звездных супругов Дарью Домрачеву — Уле-Айнара Бьорндалена.

Добавлю, что украинские пары дважды становились победителями “World Team Challenge”: в 2008 году Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014 году Валя Семеренко и Сергей Семенов.