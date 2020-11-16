Дворазова чемпіонка світу Білодід пропустить чемпіонат Європи-2020

Перед збором в Конча-Заспі спортсменка перенесла застудне захворювання, через що вимушена була пройти курс антибіотиків, що значно вплинуло на її форму.

“На жаль, Дар’я через хворобу пропустить чемпіонат Європи. Це застудне захворювання, не Covid-19, тому що ми і тести здавали і КТ легень робили. Тим не менш, довелося пропити антибіотики, а це дещо вибило з колії. Ну і щоб спортсменку зберегти, довелося зняти її зі змагань.

Вона захворіла перед збором в Конча-Заспі, але кашлю і температури вже не було, тому ми вирішили подивитися на її форму. По тому що ми побачили, вирішили все ж таки не ризикувати і поберегти спортсменку. Тому що їхати просто аби виступити — це не для Даші”, — розповів батько і тренер дзюдоїстки Геннадій Білодід.

Примітно, що Білодід вигравала чемпіонат Європи у 2017 році, також ставала тріумфаторкою чемпіонатів світу 2018 і 2019 років та Європейських ігор-2019.

Варто відзначити, що в Прагу команда вирушить у складі 9 чоловіків і 4 жінок. Змагання відбудуться 19-21 листопада.