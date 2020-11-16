Двукратная чемпионка мира Билодид пропустит чемпионат Европы-2020

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Лидер сборной Украины по дзюдо Дарья Билодид не сможет выступить на чемпионате Европы в чешской Праге, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

Перед сбором в Конча-Заспе спортсменка перенесла простудное заболевание, из-за чего вынуждена была пройти курс антибиотиков, что значительно повлияло на ее форму.

“К сожалению, Дарья из-за болезни пропустит чемпионат Европы. Это простудные заболевания, а не Covid-19, потому что мы и тесты сдавали и КТ легких делали. Тем не менее, пришлось пропить антибиотики, а это несколько выбило из колеи. Ну и чтобы спортсменку сохранить, пришлось снять ее с соревнований.

Она заболела перед сбором в Конча-Заспе, но кашля и температуры уже не было, поэтому мы решили посмотреть на ее форму. Потом мы увидели, решили все же не рисковать и поберечь спортсменку. Потому что ехать просто чтобы выступить — это не для Даши”, — рассказал отец и тренер дзюдоистки Геннадий Белодид.

Примечательно, что Билодид выигрывала чемпионат Европы в 2017 году, также становилась триумфатором чемпионатов мира 2018 и 2019 годов и Европейских игр-2019.

Стоит отметить, что в Прагу команда отправится в составе 9 мужчин и 4 женщин. Соревнования состоятся 19-21 ноября.

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