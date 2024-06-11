Двічі за добу: обстріли ворога пошкодили інфраструктуру та будинки на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Ворожі війська двічі обстріляли Дніпропетровську область, пошкодивши об'єкт інфраструктури, 3 приватних будинки і господарську споруду в населених пунктах Нікополь і марганець, повідомлень про жертви не надходило.
Ворог за добу двічі обстріляв Дніпропетровщину, внаслідок цього пошкоджені інфраструктурний об’єкт, 3 приватні будинки й господарська споруда. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
На Дніпропетровщині вчора ввечері окупанти вдприли дронами-камікадзе та артилерією по Нікополю і Марганецькій громаді.
Ворожа атаку повторилася вранці, відтак знову атакував райцентр.
Зафіксовано, що після агресії рф пошкоджені інфраструктурний об’єкт, 3 приватні будинки й господарська споруда. На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Ракетна загроза зафіксована в Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях України11.06.24, 05:59 • 26089 переглядiв