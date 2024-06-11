Дважды за сутки: обстрелы врага повредили инфраструктуру и дома на Днепропетровщине

Враг за сутки дважды обстрелял Днепропетровщину, в результате этого повреждены инфраструктурный объект, 3 частных дома и хозяйственное сооружение. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

На Днепропетровщине вчера вечером оккупанты ударили дронами-камикадзе и артиллерией по Никополю и Марганецкой громаде.

Вражеская атака повторилась утром, затем снова атаковал райцентр.

Зафиксировано, что после агрессии рф повреждены инфраструктурный объект, 3 частных дома и хозяйственное сооружение. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Ракетная угроза зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины