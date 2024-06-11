Дважды за сутки: обстрелы врага повредили инфраструктуру и дома на Днепропетровщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  2564 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  107995 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  110680 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  116529 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  111589 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  103255 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
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Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

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Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
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Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

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Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
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Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  260018 просмотра

Дважды за сутки: обстрелы врага повредили инфраструктуру и дома на Днепропетровщине

Вражеские войска дважды обстреляли Днепропетровскую область, повредив объект инфраструктуры, 3 частных дома и хозяйственную постройку в населенных пунктах Никополь и марганец, сообщений о жертвах не поступало.

Общество •   •  5961 просмотра
Дважды за сутки: обстрелы врага повредили инфраструктуру и дома на Днепропетровщине

В пределах суток враг 548 раз обстрелял Запорожскую область: ранены две женщины и мужчина

За минувшие сутки оккупанты нанесли 548 ударов по Запорожской области, в том числе по 10 населенным пунктам, в том числе 5 авиаударов, 220 атак беспилотников, 22 запуска реактивных систем залпового огня и 301 обстрел, в результате чего поступило 10 сообщений о разрушении жилья и ранении 3 мирных жителей.

Война •   •  5924 просмотра
В пределах суток враг 548 раз обстрелял Запорожскую область: ранены две женщины и мужчина

За минувшие сутки рф потеряла 1100 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение суток рф потеряла 1100 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 520 850 человек.

Война •   •  6521 просмотра
За минувшие сутки рф потеряла 1100 военнослужащих

Суд отклонил апелляцию: отец приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование 5-летней дочери

Кассационный уголовный суд отклонил апелляцию мужчины, осужденного за развращение и изнасилование своей 5-летней дочери, оставив в силе его 14-летний тюремный срок.

Общество •   •  7095 просмотра
Суд отклонил апелляцию: отец приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование 5-летней дочери

США сняли запрет на поставки оружия украинскому подразделению "Азов" - The Washington Post

По информации от СМИ, администрация Байдена сняла запрет на поставки оружия полку "Азов", позволив бывшей добровольческой группе, ныне входящей в состав Национальной гвардии Украины, получить доступ к военной помощи США, как и другим подразделениям, в условиях российского вторжения.

Война •   •  19008 просмотра
США сняли запрет на поставки оружия украинскому подразделению "Азов" - The Washington Post

11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

Считается, что именно 11 июня 1742 года ученый, выдающийся изобретатель, общественный деятель, один из основателей США Бенджамин Франклин сконструировал первый в мире прототип современной кухонной плиты.

УНН Lite •   •  14204 просмотра
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

Ракетная угроза зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины

В Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Война •   •  18336 просмотра
Ракетная угроза зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины

Вражеская тактическая авиация действует в Азовском море

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об активности тактической авиации противника в Азовском море.

Война •   •  19128 просмотра
Вражеская тактическая авиация действует в Азовском море

Четверо американских учителей получили ножевые ранения в результате нападения с ножом в Китае

Четверо американских преподавателей получили ножевые ранения во время посещения университета-партнера в городе Цзилинь на севере Китая.

Новости Мира •   •  18631 просмотра
Четверо американских учителей получили ножевые ранения в результате нападения с ножом в Китае

43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины

Согласно опросу, проведенному KPMG и Немецко-украинской торгово-промышленной палатой, немецкие компании в Украине планируют новые инвестиции, но обеспокоены войной, угрозами безопасности и коррупцией.

Война •   •  21882 просмотра
43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины