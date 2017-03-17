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Дві ванжажівки згоріли на Миколаївській трасі

Дві ванжажівки згоріли на Миколаївській трасі

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 17 березня. УНН. Під Миколаєвом вщент вигоріли дві вантажівки. Про це УНН повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.

17 березня о 12:49 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі М-14 “Одеса-Мелітополь-Новоазовськ” у Вітовському районі. Рятувальників сповістили очевидці, які повідомили, що зайнялись два вантажних автомобіля.

“За вказаною адресою прибули відділення 4, 5 та 16 Державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Було з’ясовано, що пожежа виникла в результаті зіткнення двох вантажних автомобілів DAF з напівпричепами. В одній з автівок знаходилися горючі матеріали, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню. Для координації роботи на місці події працювала мобільна група на чолі з т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у Миколаївській області”, - повідомили у ДСНС.

Також у рятувальники розповіли, о 13:37 пожежу локалізовано на площі 40 кв.м та о 14:50 ліквідовано. Для забезпечення проїзду на даній ділянці траси додатково залучалась спеціальна техніка.

В результаті події ніхто не постраждав.

На місці працювали 5 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу.

Нагадаємо, 14 березня вантажівка горіла на трасі Одеса-Київ.

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