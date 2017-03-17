Два грузовика сгорели на Николаевской трассе

17 марта в 12:49 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в Витовском районе. Спасателям оповестили очевидцы, которые сообщили, что загорелись два грузовых автомобиля.

"По указанному адресу прибыли отделения 4, 5 и 16 государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Было выяснено, что пожар возник в результате столкновения двух грузовых автомобилей DAF с полуприцепами. В одной из машин находились горючие материалы, что способствовало быстрому распространению огня. Для координации работы на месте происшествия работала мобильная группа во главе с и.о. начальника Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области", - сообщили в ГСЧС.

Также спасатели рассказали, в 13:37 пожар локализован на площади 40 кв.м и в 14:50 ликвидирован. Для обеспечения проезда на данном участке трассы дополнительно привлекалась специальная техника.

В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работали 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

Напомним, 14 марта грузовик сгорел на трассе Одесса-Киев.