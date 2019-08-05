Дві українки покращили перебування в сотні кращих рейтингу WTA

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. В оновленому рейтингу тенісисток-професіоналів (WTA) відбулися зміни, які торкнулися представниць України, інформує УНН з посиланням на сайт Асоціації.

По одному місцю додали наші Даяна Ястремська та Леся Цуренко – 33 і 34 рядки відповідно. Різниця між тенісистками складає 34 очки. Одеситці до топ-30 не вистачає 161 балу.

Також один щабель додала і Катаріна Завацька, яка знаходиться на 133 місці.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою 7-у позицію, в той час як Катерина Козлова опустилася на 70 рядок (-1).

Зазначимо, завдяки тому, що в рейтинг WTA знову увійшли рейтингові очки за турніри 15-тисячники, багато молоді українські тенісистки встановили персональні рекорди: Дар'я Снігур вперше в кар'єрі займає 388-е місце, Марина Чернишова – 396 (+79), Анастасія Шошина – 401 (+114), Вікторія Дьома – 563 (+175 місць).

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