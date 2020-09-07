Дві українки опинилися на вершині атлетичного турніру в Польщі

Для потрапляння на подіум у Хожуві вистачило стрибка на 1,85 метри — з таким результатом Левер Спенсер фінішувала третьою.

В українки Оксани Окунєвої також взята планка на 1,85 метра, однак з другої спроби, тоді як Спенсер взяла з першої — це визначило долю третього місця.

Планку на висоті 1,89 метра взяли тільки дві спортсменки, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Саме вони в очній боротьбі і розіграли перемогу. Втім, серйозної боротьби не вийшло: Геращенко не взяла наступну ж висоту (1.92 метри), Левченко підкорила її з другою спроби.

Додамо також, Левченко вийшла на 1,95 метра, але не змогла взяти висоту з трьох спроб. Це вперше в сезоні Левченко закінчила змагання з висотою 1,92 метра. Геращенко на першому міжнародному старті взяла “срібло”.