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Две украинки оказались на вершине атлетического турнира в Польше

Киев • УНН

 • 30057 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинка Юлия Левченко стала чемпионкой Мемориала Камилы Сколимовской, который проходит в Польше, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации легкой атлетики.

Две украинки оказались на вершине атлетического турнира в Польше

Для попадания на подиум в Хожуве хватило прыжка на 1,85 метра — с таким результатом Левер Спенсер финишировала третьей.

У украинки Оксаны Окунев также взята планка на 1,85 метра, однако со второй попытки, тогда как Спенсер взяла с первой — это определило судьбу третьего места.

Планку на высоте 1,89 метра взяли только две спортсменки, Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Именно они в очной борьбе и разыграли победу. Впрочем, серьезной борьбы не получилось: Геращенко не взяла следующую же высоту (1,92 метра), Левченко покорила ее со второй попытки.

Добавим также, Левченко вышла на 1,95 метра, но не смогла взять высоту с трех попыток. Впервые в сезоне Левченко закончила соревнования с высотой 1,92 метра. Геращенко на первом международном старте взяла “серебро”.

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